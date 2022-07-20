Redmi K50i 5G: экран 144 Hz и процессор Dimensity 8100

Сегодня в Индии состоялась официальная премьера смартфона Redmi K50i 5G. Модель является копией смартфонов Redmi Note 11T Pro и Poco X4 GT.
Панель устройства получила рейтинг A+ от компании DisplayMate. Смартфон построен на однокристальной платформе MediaTek Dimensity 8100, которая является довольно мощной для ценового сегмента K50i 5G. Применяется многослойная система LiquidCool Technology 2.0 с испарительной камерой площадью 2268 мм2.
Технические характеристики смартфона Redmi K50i 5G:
- ОС: Android 12, MIUI 13;
- Дисплей: 6,6″, IPS, 2460 × 1080, 144 Гц, HDR10, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass 5;
- Процессор: MediaTek Dimensity 8100, Mali-G610 MC6;
- Оперативная память: 6/8 Gb, LPDDR5;
- Встроенная память: 128/256 Gb, UFS 3.1;
- Основная камера: 64 Мп (Samsung GW1), 8 Мп широкоугольная (угол обзора 120 градусов), 2 Мп макрообъектив;
- Фронтальная камера: 16 Мп;
- Аккумуляторная батарея: 5080 мАч, быстрая зарядка 67 Вт;
- Оснащение: 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, ИК-порт, стереодинамики, стандартный разъем для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев, защита IP53;
- Габариты: 163,64×74,29×8,87 мм;
- Вес: 200 гр.
Цены на смартфон Redmi K50i 5G: 6/128 Gb – 325 долларов, 8/256 Gb – 365 долларов. Продажи стартуют 23 июля.
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