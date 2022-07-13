Realme GT2 Explorer Master Edition: процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и зарядка 100 Вт за 520 долларов

Компания Realme представила флагманский смартфон GT2 Explorer Master Edition. Аппарат является одним из самых доступных смартфонов на базе топового процессора от Qualcomm. Кроме того, это первое в мире устройство с новейшей оперативной памятью стандарта LPDDR5X (быстрее на 20%, чем LPDDR5).

Realme GT2 Master Exploration Edition преподносится как отчасти игровой смартфон — на его боковине есть дополнительные сенсорные клавиши, чувствительные к силе нажатия. Для предотвращения перегрева гаджет оснащен системой охлаждения с двойной испарительной камерой площадью 4811 мм2.

Технические характеристики Realme GT2 Master Exploration Edition:

ОС: Android 12, Realme UI 3.0;

Дисплей: 6,7″, OLED, 2412 x 1080, 20:9, 120 Hz, тач 360 Hz, 100% DCI-P3, HDR10+;

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1, 4 нм, Adreno 730;

Оперативная память: 8/12 Gb, LPDDR5X;

Встроенная память: 128/256 Gb, UFS 3.1;

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX766 2.0, f/1.88, OIS), 50 Мп широкоугольная (f/2.2, 6 линз, угол обзора 150 градусов), 2 Мп микроскоп (увеличение 20х, 40х, расстояние до объекта 4,7 мм);

Фронтальная камера: 16Мп (f/2.5);

Аккумуляторная батарея: 5000 мАч, зарядка 100 Вт;

Оснащение: 5G, поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, стереодинамики, LDAC, сканер отпечатков пальцев в экране;

Габариты: 161,4 х 74,3 х 8,17/8,5 мм;

Вес: 195/199 гр.

Смартфон представлен в нескольких вариантах цветового оформления. Модели в черном и коричневом цветах отличаются тыльной крышкой из экокожи. Во всех случаях рамка сделана из металла.

Цены на Realme GT2 Master Exploration Edition:

8/128 Gb – 520 долларов;

8/256 Gb – 564 доллара;

12/256 Gb – 594 доллара.

Старт продаж в Китае намечен на 19 июля.

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