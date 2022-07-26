Realme Flat Monitor Full HD – первый монитор компании

Компания Realme вышла на новый для себя рынок мониторов, представив в Индии модель для ПК под названием Flat Monitor Full HD.

Монитор оснащен плоским 23,8-дюймовым экраном с трехсторонней безрамочной панелью с разрешением Full HD. Частота обновления составляет 75 Hz, яркость — 250 нит, время отклика — 8 мс. У экрана есть антибликовое покрытие и он может отображать до 16,7 млн. цветов.

Есть видеоинтерфейс VGA, порт USB Type-C с функцией DisplayPort и HDMI 1.4. Встроенной веб-камеры и 3,5-мм разъема нет. Толщина корпуса составляет 6,9 мм. На монитор распространяется 3-летняя гарантия от производителя.

Цена Realme Flat Monitor Full HD в Индии составляет ориентировочно 163 доллара.

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