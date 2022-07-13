Realme Buds Air 3 Neo: TWS-наушники с автономностью до 30 часов

Компания Realme представила недорогие полностью беспроводные наушники Buds Air 3 Neo. Устройство получило необычный дизайн с окрашенными под металл ножками.

Модули-вкладыши наделены 10-мм излучателями. TWS-наушники получили сенсорное управление, поддержку Dolby Atmos, технологию шумоподавления Environmental Noise Cancellation (ENC) и игровой режим, обеспечивающий задержку на уровне 88 мс. За обмен данными со смартфоном отвечает контроллер Bluetooth 5.2. Есть защита от влаги и пыли по стандарту IPX5. Вес каждого наушника составляет 4 гр.

Заявленное время автономной работы на одной зарядке достигает 7 часов и до 30 часов с помощью зарядного кейса. Для зарядки кейса используется актуальный разъем USB Type-C. Модель совместима с фирменным приложением Realme Link, позволяющим быстро сопрягать наушники со смартфонами и планшетами под управлением Realme UI (включая ColorOS и OxygenOS).

Новинка представлена в цветовых вариантах Streamer White (белый) и Starry Night Blue (темно-синий). Realme Buds Air 3 Neo поступят в розничную продажу 19 июля по цене 22 доллара.

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