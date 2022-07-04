Qualcomm купил разработчика сетевого ПО — Cellwize Wireless Technologies

Американский технологический гигант Qualcomm в середине июня объявил о покупке компании Cellwize Wireless Technologies, которая является одним из инвестиционных проектов казахстанского бизнесмена Алидара Утемуратова — он развивал его с 2013 года как мажоритарный акционер. Об этом пишет издание SiliconANGLE. Сумма сделка не сообщается.

Cellwize Wireless Technologies занимается разработкой платформы для управления мобильными сетями. Облачное решение Chime использует искусственный интеллект и машинное обучение для планирования развертывания сетей сотовых операторов без вмешательства человека. Также технология используется для оптимизации и обеспечения надежности мобильных сетей.

Chime позволяет сотовым операторам модернизировать и управлять собственной сетью покрытия, внедрять быстрые инновации с беспрецедентной гибкостью, масштабируемостью и маневренностью, что позволяет снизить затраты операторов и ускорить переход на технологии 5G. Cellwize занималась развертыванием сетей для Verizon, Telefonica, Vivo и других крупных клиентов. По собственным данным Cellwize, к июню 2022 года платформа компании используется в работе 3 млн. вышек сотовой связи, которые принадлежат 40 мобильным операторам по всему миру.

Технологии Cellwize помогут Qualcomm расширить свое присутствие на рынке решений для операторов связи. Qualcomm — крупный производитель так называемых baseband-чипов, которые устанавливаются в смартфоны для их подключения к сотовым сетям. В последние годы компания также начала предлагать специализированные процессоры для вышек сотовой 5G-связи. Благодаря приобретению Cellwize компания Qualcomm получит возможность предлагать свои чипы 5G вместе с программным обеспечением для управления операторскими сетями.

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