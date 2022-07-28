Qualcomm и Samsung объявили о расширении стратегического партнерства до конца 2030 года

Компании Qualcomm и Samsung объявили о расширении стратегического партнерства. Южнокорейский гигант сможет пользоваться технологиями американского разработчика до конца 2030 года. Кроме того, Samsung будет продолжать использовать процессоры Snapdragon в своей продукции. Об этом сообщается на сайте Qualcomm.

Компании договорились о продлении лицензионного соглашения, касающегося использования запатентованных решений в области 3G, 4G, 5G и даже 6G до конца 2030 года. Помимо этого, Qualcomm увеличит поставки Samsung процессоров Snapdragon, которые будут использоваться в устройствах серии Samsung Galaxy, в том числе в смартфонах, планшетах, компьютерах, устройствах дополненной реальности и т.д.

По словам генерального директора Qualcomm Кристиано Амона (Cristiano Amon), процессоры Snapdragon были установлены в 75% всех смартфонов, выпущенных в рамках серии Galaxy S22, а остальные 25% оснащались чипом собственной разработки Exynos 2200. Он отметил, что начиная с серии Galaxy S23 и далее этот показатель будет выше. Кроме того, флагманы Samsung с процессорами Snapdragon теперь будут доступны по всему миру, а не только в некоторых регионах, как это было до сих пор.

Глава Qualcomm Криштиано заявил, что продление лицензионного соглашения свидетельствует о приверженности обеих компаний долгосрочному сотрудничеству, и напомнил, что они работают вместе уже более 20 лет. Глава мобильного подразделения Samsung MX Business Тэ Мун Ро (TM Roh) отметил, что «инновационные технологии Qualcomm сыграли ведущую роль в развитии мобильной индустрии».

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