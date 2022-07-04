QNAP выпускает TS-h1290FX — первую сетевую настольную СХД U.2 NVMe/SATA All-Flash на базе процессора AMD EPYC с двумя портами SFP28 25GbE

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик сетевых решений и решений для хранения данных, сегодня представила сетевое хранилище TS-h1290FX, которое является All-Flash хранилищем QNAP PCIe 4.0 и U.2 NVMe/SATA в форм-факторе Tower, а также превосходно подходит для самых требовательных рабочих сред, поддерживающих совместные рабочие процессы с видео высокого разрешения. Благодаря 8- или 16-ядерным процессорам AMD EPYC, встроенным возможностям подключения 25GbE и 10GbE, слотам расширению PCIe Gen 4 и общей емкости хранения до 1 Петабайта, TS-h1290FX прекрасно подходит для работы с приложениями, требующими обработки большого объема данных, чувствительных к задержкам: передача больших медиафайлов, редактирование медиаданных в формате 4K или 8K в режиме реального времени и работа с приложениями виртуализации. Объем оперативной памяти новинки может достигать 64 Gb.

«Современным предприятиям и студиям теперь не нужно выделять целые помещения для размещения «горячих» и «громких» серверов. Им на помощь приходит TS-h1290FX. Благодаря уникальному форм-фактору и бесшумному охлаждению достигается исключительная производительность, обеспечиваемая серверным уровнем продукта, процессорами, флэш-памятью U.2 NVMe SSD и операционной системой QNAP QuTS hero корпоративного уровня, — отмечает Джейсон Ксю (Jason Hsu), менеджер по продуктам QNAP. — TS-h1290FX — это замечательное решение для хранения данных, которое обеспечивает исключительную мощность для работы в соответствии с современными требованиями бизнеса и студий, включая редактирование мультимедиа с высоким разрешением и совместные рабочие процессы в интернете».

Благодаря элегантному дизайну, легко масштабируемому хранилищу и почти бесшумному охлаждению TS-h1290FX идеально подходит для малого и среднего бизнеса, для редактирования видео и высокоскоростного резервного копирования, а также совместной работы. СХД полностью совместима с основными программными решениями и может решать задачи, требующие высокой пропускной способности, такие как редактирование видео в формате 4K или 8K в реальном времени, а также совместное редактирование. Для оптимизации рабочих процессов TS-h1290FX обеспечивает прямое подключение до 20 рабочих станций при использовании сетевых карт QNAP PCIe. Безвентиляторный процессорный кулер и почти бесшумный 90 мм системный вентилятор также обеспечивают эффективное охлаждение без отвлекающих шумов, что делает устройство идеальным для интеграции в современные рабочие среды.

TS-h1290FX имеет четыре слота PCIe Gen 4, которые позволяют устанавливать различные карты расширения: сетевые карты QNAP 2,5/5/25/40/100 GbE для молниеносной пропускной способности, а также видеокарту начального уровня для ускорения редактирования и перекодирования видео. TS-h1290FX имеет масштабируемую конструкцию для обеспечения роста бизнеса за счет подключения модулей расширения, таких как TL-D800C или TL-D800S, для хранения до 1 Петабайта данных. А с адаптером QNAP QDA-UMP4 TS-h1290FX можно использовать SSD-накопители M.2 PCIe Gen4/Gen3 в качестве экономичной альтернативы накопителям U.2 PCIe NVMe. Хранилище располагает двумя сетевыми портами 2.5GbE на базе разъемов RJ45 и двумя портами SFP28 25GbE. Присутствуют также разъемы USB для подключения периферии.

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TS-h1290FX поставляется с операционной системой QuTS hero на базе ZFS, обеспечивающей гибкое управление хранилищем, комплексную защиту данных и оптимизированную производительность для оптимизации критически важных бизнес-задач.

Также следует отметить, что QNAP TS-h1290FX награжден премией Red Dot Award 2022 за выдающийся дизайн продукта.