QNAP в сотрудничестве с Intel представляет сетевое хранилище TS-i410X промышленного класса с поддержкой 10GbE

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик сетевых решений и решений для хранения данных, представила надежное промышленное сетевое хранилище с поддержкой 10GbE — TS-i410X. Новинка выполнена в соответствии со стандартом MIL-STD-810H. В конструкции не применяются вентиляторы охлаждения, при этом ребристая поверхность корпуса выполняет функции радиатора для отвода тепла. Диапазон рабочих температур простирается от -40°C до +70°C. Благодаря этому, TS-i410X является идеальным решением NAS для заводов и складов, на транспорте, а также в других областях, где требуются системы хранения с повышенной надежностью и устойчивостью к воздействию внешних факторов.

TS-i410X обеспечивает надежную работу в диапазоне температур от -40°C до 70°C при использовании с твердотельными накопителями промышленного класса (такими как 2,5” твердотельные накопители Exascend SI3). Широкодиапазонный источник питания постоянного тока 9-36 V соответствует различным требованиям к входному напряжению для промышленных и транспортных предприятий. В TS-i410X используется высокопроизводительный четырехъядерный процессор Intel Atom x6425E (с тактовой частотой до 3,0 GHz) с ускоренным шифрованием AES-NI и долгосрочной поддержкой жизненного цикла на протяжении не менее семи лет, а также 8 Gb оперативной памяти и четыре 2,5” отсека для дисков SATA 6 Гбит/с, которые идеально подходят для твердотельных накопителей. Благодаря этим усовершенствованиям пользователи могут эффективно реализовывать ускорение SSD-кэша, улучшая всестороннюю производительность NAS и скорость доступа.

«Мы рады продолжить наше сотрудничество с QNAP в разработке высокопроизводительных решений NAS для бизнеса, — сказал Джейсон Зиллер (Jason Ziller), генеральный менеджер отдела клиентских подключений корпорации Intel. — Серия процессоров Intel Atom x6000E обеспечивает необходимую производительность для вычислений в реальном времени и низкое энергопотребление, предоставляя революционные возможности для сегмента NAS промышленного уровня».

TS-i410X получил два порта 10GBASE-T RJ45 (10G/5G/2,5G/1G), которые превосходно подходят для приложений, требовательных к пропускной способности. Благодаря универсальной и экономичной конструкции, пользователи могут легко модернизировать свои сетевые среды и обеспечив их соответствие требованиям завтрашнего дня. Новый 12-портовый управляемый коммутатор 10GbE промышленного класса QSW-IM1200-8C станет отличным дополнением к TS-i410X NAS, обеспечивая развертывание высокоскоростной сети в защищенных средах Industry 4.0. Кроме того, TS-i410X оснащен выходом HDMI (разрешение 4K с частотой 30 Hz), что предоставляет пользователям обширные мультимедийные возможности при использовании устройства.

«Промышленные предприятия, транспорт и полуоткрытые локации требуют умного и современного управления данными. Это обусловливает высокие требования к NAS с более высокой производительностью, надежностью и поддержкой широкого диапазона температур, — сказал Мейджи Чанг (Meiji Chang), генеральный менеджер QNAP. — NAS TS-i410X с процессором Intel Atom серии x6000E с устойчивостью к экстремальным температурам оптимизирован для использования вне офисных сред, чтобы предоставить идеальное решение для хранения и централизованного управления данными, эффективного резервного копирования и синхронизации в реальном времени, упрощая задачи управления большими объемами данных, повышая при этом производительность, доходность и рентабельность».

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QNAP TS-i410X доступен для азербайджанского рынка под заказ. Его примерная стоимость в MSRP составляет 2,499 AZN. Гарантия составляет 3 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет.