Прибыль TSMC взлетела во втором квартале на 76,4%

Контрактный производитель чипов TSMC опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2022 финансового года.

Выручка компании превзошла ожидания аналитиков, увеличившись на 36,6% до 18,16 млрд. долларов в годовом сравнении. Росту выручки, по словам руководства TSMC, способствовал высокий спрос на компоненты для сегментов высокопроизводительных вычислений, Интернета вещей и автомобильной отрасли. Прибыль TSMC обновила рекорд предыдущих восьми кварталов, увеличившись на 76,4% до 7,94 млрд. долларов – во многом благодаря началу производства компонентов для iPhone нового поколения. Поставки кремниевых пластин в годовом сравнении увеличились на 10,1% до 3,8 млн. штук в эквивалентном типоразмере 300 мм. Операционные расходы за год выросли на 31,5%.

В географическом выражении лидером остается Северная Америка, формирующая 64% выручки TSMC на протяжении последних пяти кварталов. Китай за год увеличил свою долю выручки TSMC с 11 до 13%. Азиатско-Тихоокеанский регион — 12% выручки. Страны Европы, Африки и Ближнего Востока сообща генерируют не более 6% выручки TSMC.

Тайваньский производитель прогнозирует рост выручки в третьем квартале, который она рассчитывает завершить в размере от 19,8 до 20,6 млрд. долларов, что также превышает ожидания рынка, сформированные на уровне 18,5 млрд. долларов. Исполнительный директор TSMC Си Си Вэй заявил, что долгосрочный спрос на чипы компании «устойчиво существует».

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