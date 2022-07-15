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15 июля, 2022
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При поддержке Kapital Bank состоится стартап-мероприятие Baku ID

Baku ID

18 июля 2022 года в отеле JW Marriott Absheron Baku при поддержке Kapital Bank Акселерационный центр SABAH.lab проведет одно из крупнейших в Азербайджане мероприятий в области стартапов и инноваций. Основной целью мероприятия под названием Baku ID — презентация лучших отечественных стартап-проектов местным и международным инвесторам и экспертам, а также обсуждение будущего инновационной экосистемы страны.

21 команда SABAH.lab и 9 независимых команд выступят на Baku ID и предоставят участникам мероприятия подробную информацию о своих стартапах. Проекты охватывают такие сферы, как образование, медицина, мода, HR-технологии, электронная коммерция, технологии NFT и блокчейн, инфлюенсер-маркетинг и другие. Более подробную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.bakuid.com.

Акселерационный центр SABAH.lab был создан в 2021 году по инициативе Министерства образования Азербайджанской Республики и Института образования Азербайджанской Республики. В период своей деятельности центр успешно реализовал акселерационные программы Yarat и Sürət. SABAH.lab сотрудничает с одной из самых престижных бизнес-школ Европы IE Business School.

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