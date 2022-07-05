Представлены тонкие ноутбуки Xiaomi Book Pro (2022): OLED-экраны и Intel Alder Lake

Компания Xiaomi представила тонкие ноутбуки Book Pro 14 (2022) и Book Pro 16 (2022), построенные на аппаратной платформе Intel Alder Lake. В ноутбуках используются экраны AMOLED E4 с разрешением 2,8K в 14-дюймовой модели и 4K — в 16-дюймовой. Заявлено 100% охвата цветовых пространств sRGB и DCI-P3. Говорится о поддержке Dolby Vision и 10-битном представлении цвета. Значение Delta E для меньшей модели составляет 0,43, а для большей — 0,33. Book Pro 14 (2022) имеет сертификацию DisplayHDR 500, а Book Pro 16 (2022) — VESA DisplayHDR 400 (пиковая яркость составляет 600 нит). За защиту от повреждений отвечает прочное стекло Gorilla Glass 3. Экран занимает 90% площади крышки.

В максимальной конфигурации оба ноутбука оснащаются 12-ядерным (16-поточным) процессором Core i7-1260P, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2050, 16 Gb двухканальной оперативной памяти LPDDR5 5200 MHz и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 512 Gb.

Корпус ноутбуков выполнен из авиационного алюминиевого сплава и имеет толщину 14,9 мм. Младшая модель весит 1,5 кг, старшая 1,8 кг. Book Pro 16 (2022) от встроенного аккумулятора на 70 Втч способен проработать до 12 часов. Есть поддержка 100-ваттной зарядки через разъем USB Type-C. Тачпад стеклянный и использует линейный вибромотор для обратного тактильного отклика.

Базовая модель Xiaomi Book Pro 16 (2022) с процессором Intel Core i5 стоит 971 долларов, Версия с Core i7-1260P и NVIDIA GeForce RTX 2050 – 1270 долларов. Базовый Book Pro 14 (2022) с Core i5 – 882 доллара, с Core i5 и GeForce MX550 – 971 доллар, Core i7-1260P и GeForce RTX 2050 — 1195 долларов.

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