Представлены смартфоны Huawei nova 10 и nova 10 Pro с 60 Мп фронтальной камерой

Компания Huawei сегодня официально представила смартфоны серии nova 10. В линейке две модели – базовая nova 10 и nova 10 Pro. Главной особенностью новинок стала фронтальная камера с разрешением 60 Мп — широкоугольный модуль (угол захвата 100 градусов) с автофокусом.

Pro- версия стала первым в мире смартфоном с системой фронтальной камеры, в которой установлены два модуля с датчиками разрешением 60 и 8 Мп (портретный объектив), причем в каждом есть автофокус. За счет разницы фокусных расстояний обеспечивается 2-кратный оптический и 5-кратный цифровой зум.

Технические характеристики Huawei nova 10:

ОС: HarmonyOS 2.0.1;

Дисплей: 6,67″, OLED, 2400 x 1080, 392 ppi, 120 Hz, тач 300 Hz, DCI-P3;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 778G, 6 нм, Adreno 642L;

Оперативная память: 8 Gb;

Встроенная память: 128/256 Gb;

Основная камера: 50 Мп, RYYB (1/1,9″, f/1.9), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 112 гр, автофокус), 2 Мп (датчик глубины, f/2.4);

Фронтальная камера: 60 Мп (1/2,61″, f/2.0, AI, HDR, запись видео в формате 4К);

Аккумуляторная батарея: 4000 мАч, зарядка 66 Вт;

Оснащение: 4G, Wi-Fi 6E, Bluetooth2, GPS, NFC, USB-C, LDAC, сканер отпечатков пальцев в экране;

Габариты: 162,18 х 73,91 x 6,88 мм;

Вес: 168 гр.

Технические характеристики Huawei nova 10 Pro:

ОС: HarmonyOS 2.0.1;

Дисплей: 6,78″, OLED, 2652 x 1200, 60-120 Hz, тач 300 Hz, 10 бит, DCI-P3;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 778G, 6 нм, Adreno 642L;

Оперативная память: 8 Gb;

Встроенная память: 128/256 Gb;

Основная камера: 50 Мп, RYYB (1/1,56″, f/1.8), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 112 гр, автофокус), 2 Мп (датчик глубины, f/2.4);

Фронтальная камера: 60 Мп (1/2,61″, f/2.0, угол обзора 100 гр, AI, HDR, запись видео в формате 4К), 8 Мп (f/2.2, оптический зум 2x);

Аккумуляторная батарея: 4500 мАч, зарядка 100 Вт;

Оснащение: 4G, Wi-Fi 6E, Bluetooth2, GPS, NFC, USB-C, LDAC, сканер отпечатков пальцев в экране;

Габариты: 164,24 х 74,45 x 7,88 мм;

Вес: 191 гр.

Цены на смартфон Huawei nova 10: 8/128 Gb – 405 долларов, 8/256 Gb – 450 долларов. Huawei nova 10 Pro: 8/128 Gb — 555 долларов, 8/256 Gb — 600 долларов.

Обе модели поступят в продажу в Китае 8 июля. Доступные цветовые решения — черный, серебристый, фиолетовый и зеленый.

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