Представлены smart-телевизоры линейки Xiaomi TV ES Pro с частотой обновления 120 Hz

Линейку smart-телевизоров Xiaomi TV ES Pro пополнили модели с экранами диагональю 55, 65 и 75 дюймов.

Телевизоры оборудованы дисплеем с разрешением 4К (3840 x 2160 пикселей), кадровой частотой 120 Hz, пиковой яркостью 1000 кд/м2 и 100 зонами подсветки. Заявлено 94% охвата цветового пространства DCI-P3. Устройства также оснащены датчиком освещенности, который автоматически определяет окружающий свет и соответствующим образом регулирует яркость экрана.

За производительность отвечает процессор с четырьмя ядрами ARM Cortex-A73, объем оперативной памяти составляет 3 Gb, емкость флеш-памяти — 32 Gb. В новинках реализована технология MEMC, которая призвана компенсировать размытие при показе динамичных сцен. Есть поддержка технологии синхронизации изображения AMD FreeSync.

Телевизоры Xiaomi TV ES Pro оснащены двумя встроенными мощными динамиками мощностью 12,5 Вт с поддержкой Dolby Vision. Из интерфейсных разъемов — один HDMI 2.1, два HDMI 2.0 и два USB. Работают устройства под управлением MIUI for TV. Поддерживается функция голосового управления через помощника XiaoAI и трансляция изображения с Android, iOS, Windows и Mac.

Цена smart-телевизоров Xiaomi TV ES Pro с диагональю 55, 65 и 75 дюймов составляет 488, 635 и 1035 долларов соответственно.

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