Представлены smart-часы Huawei Watch 3 Pro New с поддержкой регистрации ЭКГ

Компания Huawei сегодня представила smart-часы Watch 3 Pro New, главная особенность которых заключается в поддержке регистрации ЭКГ.

Устройство получило сертификат китайского регулятора как медицинский прибор второго класса. Чтобы сформировать электрокардиограмму, пользователю надо лишь подержать соответствующую кнопку в течение 30 сек. Часы смогут распознать мерцательную аритмию, а также экстрасистолы (как предсердные, так и желудочковые).

Huawei Watch 3 Pro New оснащены круглым 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, защищенным сапфировым стеклом. Корпус изготовлен из титанового сплава, тыльная панель — из керамики.

В часах есть модуль NFC и приемник GPS (работает с фирменным картографическим сервисом Petal Maps). За счет встроенной карты SIM (eSIM) устройство может самостоятельно совершать звонки и отправлять сообщения. Есть датчики ЧСС и SpO2, поддерживается около 100 режимов тренировок. Емкости аккумуляторной батареи хватит на 4 дня автономной работы (на 2 дня при активном использовании). В режиме экономии энергии часы могут проработать до 21 дня. Работает новинка под управлением HarmonyOS 3.0.

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