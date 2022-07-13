Представлены smart-часы Amazfit GTS 4 Mini с автономностью до 45 дней

Компания Huami представила smart-часы Amazfit GTS 4 Mini. Устройство получило 1,65-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 336 x 384 пикселя с изогнутыми краями со всех четырех сторон. Соотношение экрана к корпусу достигает около 70,2%. Есть поддержка Always-On Display. Корпус имеет рейтинг водонепроницаемости 5 ATM. В правой части корпуса предусмотрена физическая кнопка управления.

По заверению производителя, одного заряда аккумулятора емкостью 270 мАч хватит на 15 дней повседневного использования, а в режиме энергосбережения — до 45 дней. При очень активном использовании можно рассчитывать на 8 дней работы, а в режиме постоянно включенного GPS — до 21 часа.

Часы могут в круглосуточном режиме отслеживать частоту сердечных сокращений (ЧСС). Пульсоксиметр позволит измерять уровень насыщения крови кислородом (SpO2). Есть функции отслеживания уровня стресса и качества сна, расчет индекса физической активности (PAI), женский календарь и набор предустановленных приложений на каждый день. Доступны более 120 программ тренировок. Amazfit GTS 4 Mini функционируют под управлением операционной системы Zepp OS. В оснащение входят поддержка Bluetooth 5.2 LE, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou и встроенный ассистент Alexa.

Предлагаются четыре варианта цветового исполнения: Mint Blue (мятно-голубой), Flamingo Pink (розовый), Midnight Black (черный) и Moonlight White (белый). В комплекте с часами идет силиконовый ремешок. Smart-часы Amazfit GTS 4 Mini будут предложены покупателям за 199,99 долларов.

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