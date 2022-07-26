Представлены Realme Watch 3 с поддержкой телефонных звонков

Компания Realme представила в Индии новые недорогие smart-часы Watch 3. Новинка получила 1,8-дюймовый прямоугольный LCD-дисплей с разрешением 240 × 286 пикселей и пиковой яркостью 500 кд/м2. Экран занимает около 67,5% площади лицевой поверхности корпуса. Доступны более 100 различных вариантов оформления циферблата.

Realme Watch 3 отслеживают изменения частоты сердечных сокращений, уровень содержания кислорода в крови, количество сделанных шагов и потраченных калорий и т.д. Ведется мониторинг стрессового состояния и качества сна.

Предусмотрены более 110 режимов тренировок. Есть защита от воды по стандарту IP68 и новая версия Bluetooth 5.3. Благодаря встроенным микрофону и динамику пользователь сможет совершать телефонные звонки через сопряженный смартфон.

Заявленное время автономной работы на одной заряде аккумуляторной батареи емкостью 340 мА·ч достигает семи дней.

Цена smart-часов Realme Watch 3 в Индии составляет 44 долларов.

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