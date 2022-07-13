Представлены кнопочные телефоны Nokia 2660 Flip и 8210 с поддержкой 4G

Кроме кнопочного телефона Nokia 5710 XpressAudio, оснащенного отсеком для хранения наушников, компания HMD Global представила еще две модели — Nokia 2660 Flip и 8210, использующие программную платформу S30+.

Кнопочный телефон Nokia 2660 Flip выполнен в форме раскладушки. Он оснащен 2,8-дюймовым основным дисплеем с разрешением QVGA и вспомогательным внешним экраном размером 1,77 дюйма по диагонали. Есть VGA камера. Питание устройство получает от аккумулятора емкостью 1450 мА·ч, рассчитанного на 20 дней в режиме ожидания. Новинка получила большие кнопки и совместимость со слуховым аппаратом. Габариты составляют 55 × 108 × 18,9 мм.

Nokia 8210 4G позаимствовал дизайн у классической модели, выпущенной в 1999 году, но получил улучшенное аппаратное обеспечение. Телефон изготовлен из поликарбоната и представлен в песочном, синем и красном цветах. Есть цветной 2,8-дюймовый дисплей QVGA, VGA камера и встроенный MP3-плеер. Сменный аккумулятор емкостью 1450 мАч обеспечивает до 6 часов работы в режиме разговора в сети 4G и до 19 дней в режиме ожидания.

Оба кнопочных телефона оснащены процессором Unisoc T107, 128 Mb встроенной памяти, слотом microSD с поддержкой карт вместимостью до 32 Gb, FM-тюнером и 3,5-мм гнездом для наушников.

Nokia 2660 Flip и Nokia 8210 4G будут стоить около 60 евро. На европейском рынке обе новинки появятся в текущем месяце.

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