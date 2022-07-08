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8 июля, 2022
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Представлены ASUS ROG Cetra True Wireless Pro — TWS-наушники с поддержкой проводного подключения и ANC

ASUS ROG Cetra True Wireless Pro

Компания ASUS представила беспроводные наушники погружного типа ROG Cetra True Wireless Pro. Главной особенностью новинки стала поддержка проводного подключения.

Установлены 10-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Технология Qualcomm Snapdragon Sound отвечает за поддержку звука 24 бита / 96 kHz. Игровой режим Gaming Mode позволяет понизить задержки при передаче сигнала до 45 мс.

Кабель с коннектором USB Type-C для проводного подключения оснащен выделенным ЦАП ESS 9280 Quad. Эта технология позволяет наушникам воспроизводить звук без задержек. В беспроводном режиме наушники стандартно подключаются к необходимому устройству с помощью Bluetooth. Заявленный диапазон воспроизводимых частот — от 20 Hz до 20 kHz (беспроводной режим) и от 20 Hz до 40 kHz (проводной режим).

Реализована система активного шумоподавления (ANC), которая работает как в проводном, так и беспроводном варианте использования. Микрофон со средствами AI Noise-Canceling поможет повысить качество голоса во время телефонных разговоров. Наушники поддерживают сенсорное управление и имеют доступ к голосовому помощнику смартфона. Есть защита от влаги и пыли по стандарту IPX4. Заявленное время автономной работы на одной зарядке аккумуляторной батареи достигает 7 часов без ANC и 4,5 часа с ANC. Зарядный футляр с поддержкой технологии беспроводной передачи энергии Qi добавляет еще 21 час воспроизведения (без ANC) и 13,5 часа (с ANC).

Цена и дата продаж ASUS ROG Cetra True Wireless Pro пока не объявлены.

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