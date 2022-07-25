Представлена серия телевизоров Sony Bravia XR OLED A80K

Компания Sony представила в Индии линейку телевизоров Bravia XR OLED A80K, в которую вошли три модели: XR-55A80K (55 дюймов), XR-65A80K (65 дюймов) и XR-77A80K (77 дюймов).

Sony Bravia XR OLED A80K оснащен OLED-экраном разрешением 4K (3840×2160 пикселей) с частотой обновления изображения 120 Hz. Экран позволяет отображать более миллиарда цветовых оттенков.

Есть поддержка переменной частоты обновления (VRR), автоматический режим с низкой задержкой (ALLM) и HDR, специальный игровой режим при подключении по HDMI 2.1. Используются технологии Acoustic Surface Audio+ и XR Surround.

На телевизоре доступны режимы IMAX Enhanced и Bravia CORE Calibrated. Устройства предлагают режим адаптивной калибровки Netflix, Dolby Vision и Dolby Atmos. Есть «умный» пульт, поддержка Google Assistant, интерфейс Google TV и голосовой поиск. Телевизоры получили камеру, пользователи могут использовать управление жестами, голосовой чат и другие функции.

Цена 65-дюймовой модели составляет 3300 долларов, 77-дюймовой — 6900 долларов. Стоимость 55-дюймовой модели не сообщается.

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