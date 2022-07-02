Представлен смартфон Xiaomi 12 Lite: экран 120 Hz и камера на 108 Мп

Компания Xiaomi представила смартфон 12 Lite. Дебют нового устройства состоялся в Азербайджане. Это первый рынок, где его можно приобрести. О сроках доступности новинки в других регионах информации пока нет.

Xiaomi 12 Lite оснащен AMOLED-экраном с диагональю 6,55 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Hz. Заявлена поддержка HDR10+ и Dolby Vision. Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 778G, работающий в связке с 8 Gb оперативной памяти и 128 Gb флеш-памяти. Тройная основная камера включает датчики на 108 Мп, 8 Мп (широкоугольная) и 2 Мп (макро). Фронтальная камера разрешением 32 Мп.

Смартфон получил аккумулятор емкостью 4300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В оснащение также входят поддержка LTE, Dual SIM, адаптеры Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, GPS, USB-C, NFC и два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos. Аппарат работает под управлением ОС Android 12 с фирменной графической оболочкой MIUI 13. Толщина устройства — 7,29 мм (без учета выступа камеры), вес — 173 гр.

Xiaomi 12 Lite в черном, зеленом и сиреневом корпусах поступит в продажу 9 июля по цене 587 долларов.

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