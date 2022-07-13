spot_img
13 июля, 2022
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныПредставлен смартфон среднего уровня Honor X40i

Представлен смартфон среднего уровня Honor X40i

Honor X40i

Компания Honor сегодня представила в Китае смартфон средней ценовой категории X40i. Модель оснащена 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ (2408 х 1600 пикселей) и частотой обновления 90 Hz. Панель занимает 93,6% площади фронтальной поверхности.

Honor X40i

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 700, в состав которого входят графический ускоритель Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 или 256 Gb.

Основная камера включает датчики разрешением 50 и 2 Мп, фронтальная камера 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4000 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 40 Вт. В оснащение также входят модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, стандартное гнездо для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев.

Honor X40i будет предложен в розовом, серебристом, зеленом и черном корпусах. Цены: 8/128 Gb памяти — 238 долларов, 8/256 Gb – 268 долларов, 12/256 Gb – 297 долларов. Смартфон уже поступил в продажу в Китае.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяПредставлены smart-часы Amazfit GTS 4 Mini с автономностью до 45 дней
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,156ФанатыМне нравится
989ЧитателиЧитать
3,137ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»