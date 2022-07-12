Представлен смартфон Nothing Phone (1) с уникальным дизайном

Компания Nothing, основанная одним из соучредителей OnePlus Карлом Пеем (Carl Pei), представила свой первый смартфон, который получил название Phone (1).

Интересными особенностями устройства являются прозрачная задняя панель и тыльная подсветка, построенная на базе более чем 900 миниатюрных светодиодов, которые обеспечивают работу интерфейса Glyph Interface. Кроме того, подсветка может использоваться для отображения актуального уровня заряда аккумулятора, выполняет роль светомузыки и так далее. Можно назначить индивидуальные схемы подсветки для разных контактов. За счет этого пользователю смартфона не составит труда понять кто звонит, даже когда аппарат лежит экраном вниз.

Nothing Phone (1) изготовлен преимущественно из переработанных материалов. Алюминиевый каркас размещен между слоями защитного стекла Gorilla Glass 5, а все пластиковые элементы конструкции находятся внутри корпуса.

Смартфон оснащен плоским 6,55-дюймовым OLED-дисплеем, разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Hz. Пиковая яркость составляет 1200 нит. Есть поддержка HDR10+. Аппарат построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G+, выполненного по 6-нм техпроцессу. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость встроенной флеш-памяти UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

Основная камера двойная с датчиками на 50 Мп (Sony IMX766, f/1.88, OIS+EIS) и 50 Мп (широкоугольная, Samsung JN1, f/2.2, угол обзора 114°, EIS, автофокус). В левом верхнем углу экрана находится небольшое отверстие под 16 Мп фронтальную камеру (Sony IMX471, f/2.45).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт (адаптера питания в комплекте поставки нет). Кроме того, предусмотрена 15-ваттная беспроводная и 5-ваттная реверсивная зарядки. В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, модуль NFC, разъем USB Type-C, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев в экране. Есть водозащита по стандарту IP53. В качестве предустановленной операционной системы используется Android 12 с фирменной надстройкой Nothing OS (1). Габариты составляют 159,2 х 75,8 х 8,3 мм, вес – 193,5 гр.

Цены на смартфон Nothing Phone (1):

8/128 Gb – 469 евро (только черный цвет корпуса);

8/256 Gb – 499 евро;

12/256 Gb – 549 евро.

Старт продаж намечен на 16 июля.

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