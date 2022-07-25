Представлен smart-браслет Amazfit Band 7 с автономностью до 28 дней за 50 долларов

Компания Huami представила smart-браслет Amazfit Band 7. По своему дизайну новинка напоминает smart-часы. Гаджет оборудован 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 198 х 368 пикселей (282 ppi). Благодаря герметичному исполнению корпуса (5АТМ), smart-браслет способен выдержать погружение под воду на глубину до 50 м.

На одном заряде аккумуляторной батареи емкостью 232 мАч новинка проработает 12 дней в режиме интенсивного использования, 18 суток при обычном использовании и 28 дней в экономичном режиме.

В оснащение входят биометрический сенсор BioTracker 3.0 PPG, трехосевой акселерометр, геомагнитный датчик и контроллер Bluetooth 5.2 BLE. Amazfit Band 7 поддерживает функции мониторинга частоты пульса, насыщенности крови кислородом и уровня стресса. Доступны 120 режимов тренировок, часть из которых определяется автоматически. Габариты составляют 42,33 х 24,36 х 12 мм, вес с комплектным ремешком — 28 гр.

Smart-браслет Amazfit Band 7 уже поступил в продажу в голубом, бежевом, оранжевом, зеленом, розовом и черном корпусах по цене 50 долларов.

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