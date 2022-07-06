Представлен профессиональный монитор ASUS ProArt PA248CNV

Компания ASUS представила профессиональный монитор ProArt PA248CNV. В основе устройства лежит 24,1-дюймовая IPS-панель с разрешением 1920 × 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Панель получила заводскую калибровку цветопередачи (Delta E < 2) с сертификатом Calman Verified. Обеспечивается 100% охват цветовых пространств sRGB и Rec.709.

Монитор обладает частотой обновления 75 Hz, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 10 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов. Время отклика GtG равно 5 мс.

ASUS ProArt PA248CNV оснащен встроенной док-станцией с четырьмя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A, сетевым разъемом RJ45, 3,5-мм разъемом для наушников, портом USB Type-C с функцией подачи энергии мощностью до 90 Вт, двумя интерфейсами DisplayPort 1.2 и одним HDMI 1.4. Новинка оборудована аудиосистемой со стереофоническими динамиками мощностью 2 Вт каждый.

Уменьшить усталость глаз помогают технологии TÜV Flicker-free и TÜV Low Blue Light. Имеется регулируемая подставка с возможностью перевода из альбомной ориентации в портретную.

Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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