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13 июля, 2022
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Представлен планшет Nokia T10 с 8-дюймовым экраном за 159 евро

Nokia T10

Компания HMD Global представила планшет начального уровня Nokia T10. Устройство оснащено 8-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1280 х 800 пикселей и сертификацией Netflix HD,

Nokia T10 построен на базе восьмиядерного процессора Unisoc T606. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 Gb, емкость флеш-памяти — 32 или 64 Gb с возможностью расширения через карты microSD.

Планшет получил поддержу Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и опционально LTE, 8 Мп основную и 2 Мп фронтальную камеры, стереодинамики и 3,5-мм аудиоразъем. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5250 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки через разъём USB Type-C. Nokia T10 можно использовать в качестве второго экрана в связке с ноутбуком или ПК. В качестве предустановленной операционной системы используется Android 12 с обещанными обновлениями в течение трех лет.

Цена Nokia T10 стартует с отметки 159 евро за версию 3/32 Gb памяти и только с Wi-Fi. Продажи начнутся в августе.

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