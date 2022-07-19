Представлен iQOO 10 Pro — первый в мире смартфон с поддержкой зарядки мощностью 200 Вт

Сегодня в Китае представлена новая серия флагманских смартфонов iQOO, в которую вошли базовая модель iQOO 10 и Pro-версия.

iQOO 10 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 200 Вт — это самая быстрая зарядка в серийной модели на сегодняшний день. По словам производителя, реализована первая в мире батарейка 10С, которая позволила добиться невероятной мощности зарядки. На полную зарядку аккумулятора понадобится всего 10 мин. Соответствующий блок питания идет в комплекте со смартфоном. Также есть беспроводная зарядка на 50 Вт и реверсивная на 10 Вт.

Технические характеристики iQOO 10:

ОС: Android 12, OriginOS Ocean;

Дисплей: 6,78″, AMOLED E5, 2400 x 1080, 20:9, 120 Hz, 1500 нит (пик), HDR10+, 100% DCI-P3;

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1, 4 нм, Adreno 730;

Оперативная память: 8/12/Gb, LPDDR5;

Встроенная память: 128/256/512 Gb, UFS 3.1;

Основная камера: 50 Мп (Samsung GN5, OIS), 13 Мп широкоугольная (угол обзора 120 градусов), 12 Мп портретная (Sony IMX663, оптический зум 2х);

Фронтальная камера: 16 Мп (Samsung S5K3P9SP);

Аккумуляторная батарея: 4700 мАч, зарядка 120 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C, ИК-порт, стереодинамики, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, LDAC, сканер отпечатков пальцев в экране;

Габариты и вес: 164,55 х 77,1 х 8,46 мм, 207 гр. (белый, оранжевый) /164,55 х 77,1 х 8,37 мм, 206 гр. (белый).

Цена на смартфон iQOO 10 начинается ориентировочно с отметки 550 долларов.

Технические характеристики iQOO 10 Pro:

ОС: Android 12, OriginOS Ocean;

Дисплей: 6,78″, AMOLED E5 LTPO 3.0, 3200 х 1440, 20:9, 120 Hz, 1500 нит (пик), HDR10+, 100% DCI-P3;

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1, 4 нм, Adreno 730;

Оперативная память: 8/12/Gb, LPDDR5;

Встроенная память: 256/512 Gb, UFS 3.1;

Основная камера: 50 Мп (Samsung GN5, OIS Gimbal), 50 Мп широкоугольная (Samsung JN1, угол обзора 150 градусов), 14,6 Мп телеобъектив (Samsung S5K3P9SX, оптический зум 3х, цифровой зум 40х, OIS);

Фронтальная камера: 16 Мп (Samsung S5K3P9SP);

Аккумуляторная батарея: 4700 мАч, 200 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, реверсивная зарядка 10 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C, ИК-порт, стереодинамики, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, LDAC, сканер отпечатков пальцев в экране;

Габариты и вес: 164,91 х 75,5 х 9,49 мм, 216,2 гр. (белый), 215,4 гр (черный).

Цена на смартфон iQOO 10 Pro стартует ориентировочно с отметки 741 доллар.

Обе модели также выйдут в версиях BMW Edition. В продаже смартфоны появятся 26 июля.

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