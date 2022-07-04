Представлен гибридный кроссовер Huawei Aito M7

Компания Huawei сегодня представила свой второй автомобиль — гибридный кроссовер Aito M7. Длина внедорожника составляет 5030 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1760 мм, колесная база — 2935 мм. Компания сравнивает Aito M7 с люксовым минивэном Toyota Alphard (и его аналогом под маркой Lexus). Отмечается, что по динамическим характеристикам и внутреннему комфорту, Aito M7 лучше.

Гибридный кроссовер оснащается электродвигателями собственной разработки Huawei. В базовую комплектацию входит один двигатель мощностью 272 л.с., размещенный на задней оси. Эта версия Aito M7 потребляет всего 5,8 л. бензина на 100 км пути и может проехать 230 км на чистом электричестве. Максимальный запас хода составляет 1220 км. От 0 до 100 км/ч разгоняется за 7,8 сек.

Кроме того, есть полноприводная версия Aito M7 – к заднему электродвигателю базовой версии добавляется передний мощностью 177 л.с. В таком случае мощность силовой установки составляет 449 л.с. На чистом электричестве эта версия может проехать 200 км, а максимальный запас хода составит 1100 км. На разгон до 100 км/ч уходит всего 4,8 сек. В состав силовой установки входит турбированный бензиновый двигатель объемом 1,5 л. Емкость тяговой аккумуляторной батареи составляет 40 кВт·ч.

Автомобиль получил три ряда сидений, причем сиденья переднего и среднего рядов оснащены вентиляцией, подогревом и встроенным массажером. Также есть мощная аудиосистема с громкоговорителями, встроенными в подголовники, большой экран с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 2К на центральной панели (перед водителем экран с диагональю 10,4 дюйма), система объемного распознавания лиц, автоматический парковщик и адаптивный круиз-контроль.

Используется фирменная ОС HarmonyOS, под управлением которой работает информационно-развлекательная система. Для зарядки смартфонов предусмотрено два порта (66 Вт), и две беспроводные площадки (40 Вт). У Aito M7 максимальные пять звезд китайского рейтинга CNCAP и 8 подушек (включая шторки) безопасности.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Цена базовой версии гибридного кроссовера Aito M7 составляет 47780 долларов, топовой версии — 56 750 долларов. Поставки автомобилей должны начаться в августе. Huawei отмечает, что всего за два часа было заказано более 10000 автомобилей Aito M7.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az