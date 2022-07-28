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28 июля, 2022
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Представлен флагманский телевизор Huawei Smart Screen S86 Pro

Huawei Smart Screen S86 Pro

В рамках большой презентации в Китае компания Huawei представила флагманский телевизор Smart Screen S86 Pro.

Экран устройства с диагональю 86 дюймов, разрешением 4К и частотой обновления 120 Hz занимает 98% площади передней панели, а толщина металлической рамки составляет всего 2,7 мм. Матрица имеет антибликовое покрытие. Заявлено 92% охвата цветовой палитры DCI-P3, точность цветопередачи Delta E < 2 и поддержка технологий HDR и MEMC.

В верхней части телевизора располагается камера с механической шторкой для совершения видеозвонков. Акустическая система представлена шестью громкоговорителями мощностью 10 Вт каждый. Кроме того, телевизор может подключаться к четырем колонкам Huawei Sound X для создания системы пространственного звучания и еще большего погружения в происходящее на экране.

Новинка работает под управлением новой операционной системы HarmonyOS 3.0: реализован детский режим, есть функция караоке, также поддерживается взаимодействие со смартфонами, планшетами и ноутбуками Huawei. Есть возможностью управления телевизора посредством смартфона.

Huawei Smart Screen S86 Pro станет доступен для покупки в Китае 5 августа по цене в 2072 доллара. Предзаказ уже открыт.

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