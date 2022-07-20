Представлен флагманский смартфон Nubia Z40S Pro на базе Snapdragon 8+ Gen 1

Компания Nubia Technology представила флагманский смартфон Z40S Pro. Аппарат получил топовый процессор, быструю память, 10-битный экран с высокой частотой обновления, скоростную зарядку и камеру с оптической стабилизацией.

Nubia Z40S Pro оснащен плоским 6,67-дюймовым AMOLED-экраном разрешением Full HD+ и с динамической частотой обновления до 144 Hz (можно выбрать фиксированные значения – 60, 90, 120 или 144 Hz). 10-битный дисплей способен отображать более миллиарда оттенков с 100% охватом цветового пространства DCI-P3.

Установлен флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8, 12 или 18 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 128, 256, 512 Gb или 1 Tb. Смартфон получил 10-слойную систему охлаждения с крупной испарительной камерой площадью 3062 мм².

Основная камера представлена тремя модулями: 64 Мп (Sony IMX787, f/1.6, экв. фокусное расстояние 35 мм, OIS), 50 Мп широкоугольная камера (Samsung JN1, f/2.2, угол обзора 116 градусов, экв. фокусное расстояние 14 мм, автофокус, макро с 2 см) и 8 Мп перископ (Hynix Hi-847, f/2.4, автофокус, OIS, 5х оптический зум, экв. фокусное расстояние 125 мм). Кроме того, в смартфоне предусмотрен отдельный датчик для подавления мерцания, а на корпусе предусмотрен специальный переключатель для мгновенного запуска камеры. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (OmniVision OV16A1Q, f/2.45).

Nubia Z40S Pro выпускается в двух версиях. В первой установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 80-ваттной зарядки. Вторая версия получила АКБ на 4600 мАч с поддержкой блока питания мощностью 120 Вт, позволяющего полностью восполнить энергию за 19 минут.

В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.2, GPS/A-GPS/Galileo/ГЛОНАСС/Beidou, NFC, USB-C, стереодинамики AKG с поддержкой Dolby Atmos, LDAC. Сканер отпечатка пальца расположен в экране (оптический). Габариты составляют 161,27 x 73,95 x 8,05 мм, вес – 205 гр. Работает новинка под управлением Android 12 с интерфейсом MyOS 12.

Цены на смартфон Nubia Z40S Pro:

Версия с 80-ваттной зарядкой: 8/128 Gb – 503 доллара, 8/256 Gb – 548 долларов, 12/256 Gb – 592 доллара, 12/512 Gb – 666 долларов;

Версия со 120-ваттной зарядкой: 12/256 Gb – 637 долларов, 18 Gb/1 Tb – 992 доллара.

Кроме того, будет выпущена специальная версия Nubia Z40 Pro Lingcage Limited Edition 12/256 Gb за 696 долларов. Продажи смартфона начнутся 26 июля.

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