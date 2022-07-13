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13 июля, 2022
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Представлен доступный тонкий и легкий ноутбук Realme Notebook Air на базе Intel Core i3

Realme Notebook Air

Компания Realme представила доступный портативный компьютер Notebook Air. Ноутбук выполнен в металлическом корпусе толщиной 14,9 мм, вес составляет 1,36 кг. Ширина боковых рамок составляет всего 4,9 мм.

Экран имеет соотношение сторон 16:10 и разрешение Full HD, диагональ производитель не указал. Экран занимает 88% площади поверхности крышки. Realme Notebook Air построен на базе двухъядерного процессора Intel Core i3-1115G4, работающий на частоте до 4,1 GHz. Система охлаждения использует испарительную камеру и два вентилятора. Установлено 8 Gb оперативной памяти LPDDR4x и твердотельный накопитель объемом 256 или 512 Gb в зависимости от конфигурации.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 54 Вт·ч. В комплекте поставляется 65-ваттная зарядка. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки, позволяющей восполнить 50% за 30 минут. Производитель заявляет о возможности воспроизведения видео формата 1080p в течение 13,5 ч.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth, по два порта USB Type-A 3.2 Gen 1 и USB Type-C 3.2 Gen 2, 3,5-мм аудиогнездо. В кнопку включения встроен сканер отпечатков пальцев, а стереодинамики поддерживают объемный звук DTS. Установлена операционная система Windows 11.

Ноутбук Realme Notebook Air предлагается в цветовых исполнениях Sky Gray (серый) и Ice Blue (голубой). Цена стартует с отметки 445 долларов.

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