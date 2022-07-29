Представлен доступный смартфон Moto G32

Компания Motorola представила в Европе недорогой смартфон Moto G32. Устройство предлагается в версиях с поддержкой одной и двух SIM-карт. Корпус новинки имеет влагоотталкивающее покрытие. Полноценной защиты от воды нет.

Аппарат получил 6,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. Moto G32 построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 680 и оснащен 4/6 Gb оперативной памяти и накопителем на 64/128 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Основная камера тройная: 50 Мп (f/1.8), 8 Мп широкоугольная (f/2.2, угол обзора 118 градусов) и 2 Мп макромодуль (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.4).

Питается устройство от аккумуляторной батареи на 5000 мАч с поддержкой 30-ваттной быстрой зарядки. В оснащение входят поддержка 4G, адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C 2.0, 3,5-мм разъем для наушников и модуль FM-радио. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты устройства составляют 161,8 × 73,9 × 8,5, вес — 184 гр. Доступные расцветки корпуса: серебристая, серая и золотая.

Цена Moto G32 начинается от 210 евро. Устройство уже поступило в продажу на некоторых европейских рынках, а «в ближайшие недели» также будет выпущено в Индии и странах Латинской Америки.

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