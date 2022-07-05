Представлен доступный 4K-телевизор OnePlus TV 50 Y1S Pro с поддержкой HDR10+ и MEMC

Компания OnePlus представила smart-телевизор TV 50 Y1S Pro, оснащенный 50-дюймовым 4K-дисплеем. Устройство работает под управлением операционной системы Android TV 10 с фирменным интерфейсом OxygenPlay 2.0.

Панель разрешением 3840 х 2160 пикселей поддерживает HDR10+ и HLG, а Gamma Engine помогает улучшить цветопередачу и общее качество изображения. Реализована технология MEMC, призванная компенсировать размытие при показе динамичных сцен и повысить плавность изображения. Функция ALLM отвечает за снижение задержки.

Аппаратной основой служит процессор MediaTek MT9216 с четырьмя 64-битными вычислительными ядрами. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, емкость флеш-накопителя — 8 Gb. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 GHz) и Bluetooth 5.0 LE, три интерфейса HDMI, два порта USB и сетевой контроллер Ethernet. Система Dolby Audio имеет мощность 24 Вт. Пользователи смогут взаимодействовать с интеллектуальным голосовым помощником Google Assistant.

Цена smart-телевизора OnePlus TV 50 Y1S Pro составляет ориентировочно 420 долларов.

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