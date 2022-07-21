Представлен доступный 12-дюймовый планшет Honor Tablet 8

Компания Honor сегодня представила недорогой планшетный компьютер Tablet 8. Корпус устройства выполнен из металла. Новинка предлагает крупный 12-дюймовый IPS-экран с кадровой частотой 60 Hz, окруженный узкими 7,2-мм рамками. Разрешение экрана составляет 2000 х 1200 пикселей, он занимает 87% площади фронтальной панели. Значение яркости — 350 нит. Экран поддерживает работу со стилусом.

В основе Honor Tablet 8 лежит процессор Snapdragon 680. Объем ОЗУ – 4, 6 или 8 Gb, ПЗУ – 128 Gb (microSD до 512 Gb). Основная камера представлена модулем на 5 Мп (f/2.2), разрешение фронтальной – тоже 5 Мп (f/2.2). Камера может снимать видео [email protected]

Емкость аккумуляторной батареи составляет 7250 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. В оснащение устройства также входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.1, GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, порт USB-C (USB 2.0), 8 стереодинамиков и съемная чехол-клавиатура, подключаемая к планшету по Bluetooth. Габариты составляют 278, 54 x 174,06 x 6,9 мм, вес – 520 гр. Планшет работает под управлением Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1.

Цены на Honor Tablet 8:

4/128 Gb – 220 долларов;

6/128 Gb – 265 долларов;

8/128 Gb – 295 долларов.

Цена съемной клавиатуры составляет 40 долларов. Планшет будет предложен в трех цветовых решениях: золотом, синем и мятно-зеленом. Продажи стартуют 29 июля.

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