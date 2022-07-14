Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy M13 5G — 12 Gb ОЗУ и 50 Мп камера

Компания Samsung представила бюджетную модель Galaxy M13 5G. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Infinity-V разрешением 1600 x 720 пикселей с поддержкой частоты обновления изображения 90 Hz.

В основе Galaxy M13 5G лежит процессор Dimensity 700, который содержит графический ускоритель Arm Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, емкость флеш-накопителя — 64 или 128 Gb. Есть возможность установки 6 Gb дополнительной ОЗУ, которая выделяется из флеш-памяти.

Основная камера объединяет датчики на 50 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с 15-ваттной зарядкой. В оснащение устройства также входят поддержка Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, слот для карты microSD, GPS/GLONASS/Beidou, порт USB Type-C, 3.5-мм гнездо для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Используется операционная система Android 12, дополненная интерфейсом One UI.

Цена смартфона Samsung Galaxy M13 5G составляет 175 долларов за версию с 4/64 Gb и 200 долларов за 6/128 Gb.

Samsung Galaxy M13 без поддержки 5G был представлен в конце этого мая.

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