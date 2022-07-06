Представлен 54,6-дюймовый игровой монитор Gigabyte S55U с 4K-дисплеем и ОС Android

Компания Gigabyte Technology представила огромный игровой монитор для производительных ПК и консолей последних поколений. По своим параметрам устройство скорее похоже на телевизор, но компания называет новинку монитором.

Gigabyte S55U оснащен 54,6-дюймовой панелью с разрешением 4K, имеет частоту «киберспортивного уровня» 120 Hz, пиковую яркость 1500 кд/м2 для HDR-контента (типичная – 500 кд/м2) и время отклика 2 мс GtG. Заявлено 96% охвата цветового пространства DCI-P3. Есть поддержка Dolby Vision и HDR10+.

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Монитор получил два порта HDMI 2.1 (48 Гбит/с), два HDMI 2.0, два USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, разъем для наушников, порт Ethernet, а также возможности беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth. Устройство поддерживает технологию FreeSync Premium при работе с ПК. Есть два стереодинамика мощностью по 10 Вт с поддержкой Dobly Atomos/DTS HD. Благодаря прошивке Android TV с функциями Google Assistant и встроенным магазином Google Play огромный монитор можно использовать как smart-телевизор для просмотра фильмов, IPTV и потоковых сервисов YouTube, Chromecast и Netflix и т.д.

Цена и дата начала продаж Gigabyte S55U будут объявлены позднее.

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