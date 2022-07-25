Поддержка в подготовке специалистов в области цифровых технологий для страны

bp и ее партнеры по проектам Азери-Чираг-Гюнешли, Баку-Тбилиси-Джейхан, Шах-Дениз и Южно-Кавказский Трубопровод — SOCAR, TPAO, LUKOİL, NİCO, MOL, Equinor, SGC, İNPEX, ExxonMobil, ITOCHU, TotalEnergies, Eni, ONGCVidesh успешно завершили проект ABB Tech Academy, к которому они присоединились в 2020 году.

В рамках проекта 208 человек из различных отраслей экономики прошли обучение в сфере информационных технологий (IТ), тем самым повысив свои навыки, а также общетехнологические знания, что позволит им идти в ногу с быстро меняющимся миром технологий. Обучение 150 участников финансировалось компанией bp, ее партнерами и АВВ.

В период реализации проекта участникам, представляющим более 50 местных и международных организаций, включая АВВ, а также такие учебные заведения, как Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Бакинский Инженерный Университет, Бакинская Высшая Школа Нефти, UNEC и др., было предложено девять групп.

Целью этого проекта, инициированного АВВ, является поддержка развития местного IТ-рынка путем подготовки нового поколения профессионалов, которые будут мыслить новаторски, направлять усилия на технологии будущего и способствовать технологическим прорывам.

22 июля в Баку состоялось мероприятие, посвященное успешному завершению проекта, и для того, чтобы пожелать успехов всем выпускникам, присоединяющимся к сообществу технологических специалистов страны.

Бахтияр Асланбейли, вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе, сказал: «Этот проект является одним из наших любимых проектов, поскольку он полностью соответствует обязательствам bp и ее партнеров по поддержке общего развития потенциала в Азербайджане. Этот проект также соответствует стараниям bp в области цифровой трансформации. В bp инновации и цифровые решения лежат в основе всего, что мы делаем для достижения наших целей по нулевым выбросам и превращения в интегрированную энергетическую компанию. Мы хотели бы поблагодарить ABB за возможность присоединиться к этой замечательной инициативе, которая, по нашему мнению, поможет удовлетворить спрос на высококвалифицированных специалистов в области цифровых технологий, поддерживающих усилия страны по достижению Целей устойчивого развития».

ABB Tech Academy основана на методологии, разработанной “DAN IT education”, учебным центром для IТ-специалистов, и предлагает интенсивные программы обучения, охватывающие основные области кодирования. Образовательная программа разработана на основе израильской методики обучения (TELEM) для IТ-специалистов. Общая стоимость проекта c участием bp и ее партнеров составляет 400 000 манатов (235 300 долларов США). 200 000 манатов из этой суммы предоставлены bp и ее партнерами, остальные 200 000 манатов — АВВ.