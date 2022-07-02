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2 июля, 2022
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Певец Хан Бейли и DJ Fateh в прямой трансляций Azercell

Azercell

Наш соотечественник, молодой композитор и исполнитель Хан Бейли, проживающий и работающий в США, встретился со своими поклонниками посредством официального канала Azercell в Instagram

29 июня в официальном Instagram-аккаунте компании «Azercell Telecom», всегда уделяющей особое внимание популяризации азербайджанской культуры, состоялась прямая трансляция с участием молодого композитора Хана Бейли и ведущего DJ Fateh. В программе «Давайте послушаем музыку и поговорим» Хан Бейли ответил на вопросы известного ведущего DJ Fateh и рассказал о своем творческом пути. Молодой исполнитель, отражающий в своих композициях различные жанры национальной и мировой музыки, также исполнил некоторые произведения из собственного богатого репертуара. Помимо поклонников Хана Бейли в Азербайджане к прямому эфиру присоединились зрители из Америки, которые поддержали исполнителя своими позитивными комментариями.

Следует отметить, что в марте этого года по случаю праздника Навруз по инициативе и при организационной поддержке Azercell концерт Хана Бейли состоялся в США. Молодой музыкант и композитор Хан Бейли, пропагандирующий нашу национальную музыку в США, известен своими произведениями, представляющими синтез азербайджанского мугама с джазовой и этнической музыкой. Реализовавший многочисленные проекты с известными исполнителями, молодой музыкант сумел привлечь внимание слушателей со всего мира своими мелодиями, выходящими далеко за пределы традиционных жанров исполнения.

Вы можете перейти по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=TYAZbkBX3es, чтобы послушать последнее произведение молодого композитора Хана Бейли.

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