Переход из плоского проектирования к BIM: как внедрить и где найти необходимые кадры — опыт BIMD CJSC

BIM (Building Information Modeling) — это технология умного архитектурного проектирования, позволяющая создавать трехмерные модели зданий с учетом всех физических процессов, сопротивления материалов и других сложных взаимодействий. Для такого проектирования существует множество специальных софтов, в том числе Archicad от компании Graphisoft, который является пионером на рынке BIM-софта. Но насколько близка к нам эта технология и используется ли она в Азербайджане? Сложно ли перейти на трехмерное моделирование, какие преимущества это даст и кто умеет этим заниматься в нашей стране? Ответы Infocity дал Илькин Гараев, генеральный директор BIMD CJSC.

— Какие тренды и особенности актуальны для архитектурной отрасли Азербайджана?

— Баку — город контрастный. У нас очень особенная историческая часть города, рядом с которой уживаются небоскребы и современные дома. Раньше в городе все здания строились с соблюдением принципа амфитеатра — чтобы с высоких этажей в любой точке города было видно море. Этот тренд продолжается, но все же был промежуток времени, когда стройки происходили не планомерно, поэтому облик города нарушился. Тем не менее в Баку есть много интересных зданий, созданных известными архитекторами. Они украшают город и придают ему особый облик.

В 2020 году в результате Отечественной войны были освобождены оккупированные ранее территории, десятки городов и тысячи сел, в общей сложности 12000 км2. Сейчас там нет ничего, все полностью разрушено. Главные усилия направлены на восстановление этих территорий, где мы с нуля строим умные села и города. В связи с этим очень востребованы проектировщики, особенно генпланисты, которых очень не хватает. В мирное время редко строятся с нуля целые населенные пункты, а сейчас таких заказов очень много.

— Как сформировалась необходимость перейти на трехмерное проектирование?

— Мы — часть группы компаний, где я ранее работал вице-президентом. В 2018 году мы приняли решение создать проектную организацию, которая принесет в архитектурную сферу Азербайджана какие-то новшества, одним из которых и стала технология BIM. Так мы и назвали компанию — Building Information Modeling and Development (BIMD). Мы с первого дня работаем в BIM, ведь за этим будущее.

— Чем отличается работа в BIM от классического проектирования?

— Многие специалисты при найме говорили нам, что знакомы с BIM, но в это понятие входит не только трехмерное моделирование. Это целая система с единым инфопространством, базами знаний, библиотеками, облачными решениями и т.д. Наши специалисты сами удивились, сколько нового они узнали за полгода работы, хотя ранее были уверены, что уже все знают. Так мы поняли для себя одну истину — чтобы эффективно существовать в BIM нужно постоянно развиваться.

Многие проекты до сих пор заказывают без применения BIM. Но мы все равно все проектируем в 3D при помощи Archicad от Graphisoft. Это экономит время для нас самих. В проектировании часто нужно что-то поменять, при этом там много взаимосвязанных элементов — одно исправление влечет за собой десяток других. Делать это в двухмерном AutoCAD в разы дольше, чем в Archicad.

— Как вы искали и обучали сотрудников?

— Первых двух работников мы нашли так: компании был месяц, в штате были только я и главный бухгалтер. Мы посетили семинар Graphisoft в Азербайджане, где слушали доклады и параллельно присматривали специалистов. Главным критерием было то, о чем они спрашивали — если человек задает профессиональный глубокий вопрос, то в нем мы видим много перспектив. Так я знакомился с участниками, которые задавали интересные и правильные вопросы, приглашал в офис или на обед, общался. Спустя пару недель мы нашли первых двух специалистов в штат.

Но нам нужно было развиваться больше. Мы стали изучать опыт Украины, России и стран Восточной Европы, которые ушли дальше в применении BIM. После организовали небольшой конкурс на поиск консультантов, в итоге чего с нами 6 месяцев работали украинские специалисты. Они поддерживали нас онлайн и приезжали несколько раз в Азербайджан. Это дало понимание того, как построить процессы — без них это было бы дольше и наверняка хуже. Мы до сих пор поддерживаем контакты, а помимо этого стараемся посещать семинары и тренинги, смотрим вебинары. Бывают сложные проекты, на которых нам нужны супервайзеры, для этой роли нанимаем внешних консультантов и перенимаем опыт. Процесс обучения постоянный — выходят новые версии программ, меняются тренды.

— Почему вы выбрали Archicad и чем он вам понравился?

— Два наших первых сотрудника уже работали в Archicad. К тому же нам понравился подход Graphisoft, и мы уже начали собирать модели в их софте. А когда уже варишься в чем-то, то переходить трудно. Да и незачем.

Часть сотрудников пользуется на отдельных этапах и другим софтом, но базу мы создаем в Archicad. Работаем в 25-й версии, там есть интересные модули, которыми сейчас обучаемся пользоваться. Пользуемся модулем Urban Planning, который помогает в проектировании сёл.

— Какими проектами в Archicad вы гордитесь?

Первый проект — сельская школа в регионе страны. Министерство образования заказывало проект в традиционном проектировании, но, как я уже говорил выше, мы всегда делаем трехмерную модель. Когда мы показали модель школы, дали там возможность «походить», оглянуться, все рассмотреть, — заказчики были очень довольны.

Второй значимый проект — Шушинская крепость в городе Шуша. Мы создали трехмерную модель сооружения, отсканировали то, что осталось от крепости, а затем создали проект реконструкции. Крепость пережила много войн и сильно разрушена, потому ее реставрация важна для страны, в частности — для ее туристического потенциала.

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— Как отсутствие государственного регулирования сказывается на развитии BIM в Азербайджане?

— Точно не мешает. Да, при работе на государственных заказчиков мы должны сдавать проект в классическом виде, но это не значит, что мы делаем его дважды. Мы создаем трехмерную модель, а затем переводим ее в 2D и отдаем на согласование. При этом всегда стараемся показать 3D-модель заказчикам. Мы делаем 2D, чтобы соблюсти формальности и законодательные требования, а 3D-модель используем для презентации заказчику.

Я много встречался с руководителями Государственного Комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики. Это очень прогрессивные люди, которые положительно относятся к инновациям и инициируют изменения в законодательстве. Они заинтересованы и понимают преимущества, но сейчас у комитета очень много работы. Люди хотят вернуться на освобожденные территории, но возвращаться пока некуда: многие населенные пункты еще не разминированы или разрушены. Эти люди оставили свои дома 30 лет назад, сейчас они бабушки и дедушки, они хотят успеть вернуться к себе домой. Уже сейчас первые переселенцы возвращаются к себе домой, в новые умные села, а через несколько лет картина будет еще лучше, все будет только налаживаться. Но в таких условиях инициировать какие-то глобальные изменения и переход на другие стандарты — не лучшая идея.

— Какой совет вы бы дали тем, кто находится в процессе перехода на BIM либо же только над этим задумывается?

— Наше кредо — постоянно совершенствоваться, ведь только благодаря этому можно выгодно отличаться от конкурентов. Для этого нужно следить за трендами и смотреть на более развитые страны, перенимать их опыт. Так вы найдете для себя что-то новое, чтобы совершенствоваться, облегчать работу и улучшать ценностное предложение для клиентов. Будущее за BIM — переходите сейчас так, как вам удобно, ведь через несколько лет это будет обязательно.