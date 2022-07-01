PashaPay — новый игрок в финтех-сфере Азербайджана

ООО “PashaPay”, недавно созданное в рамках PASHA Holding, нацелено на внедрение больших инноваций в финтех-экосистемы страны.

PashaPay основан на платежной системе MilliÖN, которая доступна для общественности с 2008 года и завоевала сердца как «народный бренд». Продолжая традиции бренда MilliÖN, который облегчил людям оплату коммунальных услуг, пополнение баланса и погашение долгов, компания продолжает разработку мобильного приложения М10.

Сделать отправку денег без комиссии, удобно принимать безналичные деньги индивидуальным предпринимателям, автоматически оплачивать коммунальные услуги — словом, с помощью этого приложения можно будет легко управлять многими делами, связанными с деньгами.

Миссия компании — предоставлять финансовые услуги, чтобы каждый мог легко и удобно управлять своими деньгами в любом месте и в любое время. Компания обещает «облегчить жизнь» как населению, так и предпринимателям. В компанию была привлечена большая команда как местных, так и иностранных специалистов.

Скоро новое мобильное приложение m10 от ООО “PashaPay” порадует население Азербайджана выгодными предложениями и передовыми технологическими решениями.