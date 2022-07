Открыт прием заявок на конкурс IDC Future Enterprise Awards 2022

Пандемия подтолкнула цифровую трансформацию (DX) к состоянию, когда цифровая составляющая бизнеса стала основной, а не дополнительной. До COVID-19 ожидалось, что в период с 2020 по 2023 год предприятия и правительства по всему миру увеличат расходы на цифровую трансформацию на 2,1 трлн долларов США. Теперь, по оценкам IDC, в период с 2022 по 2025 год расходы вырастут на 2,8 трлн долларов США. Поскольку инвестиции в цифровые технологии продолжают ускоряться во всех регионах мира, IDC ожидает больший приток новаторских организаций и бизнес-лидеров из стран Центральной Азии, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Монголии и более сильную конкуренцию участников международного конкурса IDC Future Enterprise Awards (ранее IDC DX Awards) в регионе СНГ в 2022 году.

IDC Future Enterprise Awards (FEA) отражает меняющийся облик инноваций и цифрового лидерства, а категории и критерии отбора в конкурсе отражают то, как организации ведут свой бизнес в мире, определившим приоритет для цифровых технологий. В номинациях международного конкурса, проходящего в нашем регионе, IDC выбрала три пункта цифровой повестки, характерных для будущего предприятия и бизнес-лидеров – в этом году премия включает номинации: CIO/CDO of the Year («IT-лидер года»), Best in Future of Digital Innovation («Будущее цифровых инноваций») и Future Enterprise of the Year («Предприятие будущего»).

НОМИНИРОВАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС. Нажмите на ссылку, чтобы номинировать компанию, проекты и лидеров ваших организаций.

“Мир переходит от цифровой трансформации (DX) к концепции Digital First – это означает, что цифровое взаимодействие потребителей, бизнеса и общественных структур становится определяющим. Движимые большей взаимозависимостью в этой новой среде, отрасли будут формироваться будущими предприятиями. Премия IDC Future Enterprise Awards также продолжает развиваться в регионе СНГ, обновляя список номинаций и критерии отбора победителей, наиболее успешно продвигающих свой бизнес в будущее. Мы с нетерпением ожидаем признания организаций, которые добились высоких и устойчивых результатов в бизнесе с помощью инициатив цифровой трансформации, а также предприятий, нацеленных на будущее в мире, ориентированном на цифровые технологии», – сообщил Андрей Беклемишев, вице-президент IDC СНГ.

Заявки принимаются до 5 августа 2022 года. Номинации открыты для организаций как в частном, так и в государственном секторах. Посетите сайт конкурса для получения дополнительной информации о критериях отбора и номинациях.

Победители региональной премии IDC Future Enterprise Awards будут объявлены на площадке IDC CIO Summit 2022, который пройдет 8-9 сентября 2022 года в Алматы. Для получения дополнительной информации посетите сайт мероприятия.

О компании IDC

International Data Corporation (IDC) – ведущий поставщик информации, консультационных услуг и организатор мероприятий на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и потребительской техники. 1300 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности отрасли на мировом, региональном и местном уровнях. IDC помогает профессионалам ИТ, руководителям и инвесторам принимать обоснованные решения в области информационных технологий и бизнес-стратегии. Основанная в 1964 году, IDC является дочерним предприятием International Data Group (IDG), компании, лидирующей на мировом рынке ИТ-изданий, исследований и специализированных мероприятий.

Контакты для обратной связи по премии IDC Future Enterprise Awards 2022:

Олег Сек, консультант, [email protected], +7 705 901 0057

Диляра Казымбетова, директор по мероприятиям, [email protected], +7 702 702 0651