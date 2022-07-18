Опубликован новый геймплей The Callisto Protocol

Журналисты Game Informer опубликовали новый трейлер экшен-хоррора The Callisto Protocol. В ролике глава разработки проекта, Глен Скофилд, рассказывает о том, чем занимался после ухода из основанной им Sledgehammer Games. Он уехал в пустыню и занялся рисованием. Именно там он и начал думать над концептом следующей игры.
Чтобы как-то разнообразить интервью, монтажеры добавили в ролик новые геймплейные кадры игры.
Премьера The Callisto Protocol состоится 2 декабря на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S/X.
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