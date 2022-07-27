OPPO K10 Vitality Edition: экран 120 Hz, Snapdragon 778G и тройная камера

Компания OPPO представила смартфон среднего уровня K10 Vitality Edition. Аппарат получил 6,59-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и частотой отклика сенсорного слоя 240 Hz.

В основе OPPO K10 Vitality Edition лежит процессор Qualcomm Snapdragon 778G, который содержит графический ускоритель Adreno 642L и модем Snapdragon X53 5G. Смартфон предлагается только в одной конфигурации — 12 Gb оперативной памяти и флеш-накопителем емкостью 256 Gb.

Основная камера объединяет датчики на 64 Мп, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой и 2 Мп макромодуль. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 30 Вт. В оснащение устройства также входят поддержка Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.2, GPS, контроллер NFC, слот microSD, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон предлагается в черном и синем вариантах исполнения корпуса. Аппарат работает под управлением ColorOS 12.1 на основе Android 12.

Цена OPPO K10 Vitality Edition составляет ориентировочно 325 долларов.

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