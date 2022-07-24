NVIDIA представила нейросеть, которая создает точные 3D-модели из обычных фотографий

Компания NVIDIA совместно со Стэнфордским университетом создали нейросеть EG3D, генерирующую на основе двухмерных изображений реалистичные трехмерные объекты. Как отмечают разработчики, алгоритм превосходит все существующие аналоги по скорости и точности, а также не настолько требователен к «железу» компьютера.
Уже сейчас EG3D может воссоздавать детализированные лица людей и морды животных. Сгенерированные ею 3D-объекты отличаются корректной геометрией по всему периметру, однако использование их в играх и прочих проектах пока невозможно. Специалисты работают над оптимизацией этого процесса, в том числе с использованием других алгоритмов машинного обучения.
NVIDIA открыла доступ к исходному коду нейросети EG3D и инструкциям по эксплуатации. Подробнее о разработке можно почитать в официальном блоге компании.
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