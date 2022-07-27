Новые ноутбуки Dell Latitude и Vostro — созданные для комфортной работы

В ассортименте компании Dell Technologies большой выбор ноутбуков для любых задач. Уже несколько десятилетий мы наблюдаем за развитием таких линеек, как Vostro, Latitude и Precision, которые включают в себя как обычные бюджетные модели, так и производительные бизнес-ноутбуки, а также мобильные рабочие станции. Быстро завоевали популярность и современные линейки Inspiron и XPS. Не оставляет в стороне компания и геймеров, которые могут выбрать ноутбук на свой вкус среди устройств серий G и Alienware. В этой статье мы познакомим вас с обновленными линейками ноутбуков Latitude и Vostro, которые помимо новейших процессоров получили продвинутые интеллектуальные функции.

Dell Latitude — интеллектуальный офис там, где вам удобно

В обновленной линейке Dell Latitude сегодня представлены роскошные ноутбуки корпоративного класса. Эти прочные и мобильные устройства, которые предназначены для повседневной и комфортной работы, будут особенно востребованы теми, кто часто проводит время в дороге. В линейке достаточно много моделей, начиная от ноутбука Latitude 3330 с дисплеем диагональю 13,3”, который доступен как в классическом варианте, так и в виде устройства с откидывающимся на 360 градусов сенсорным экраном, до флагмана Latitude 9430, который можно назвать мечтой любого офисного работника.

Но самый большой интерес вызывают модели Dell Latitude 5000-й серии, что обусловлено прекрасными характеристиками и вполне доступной для представителей малого и среднего бизнеса ценой. Latitude 5430 и 5530 доступны только в классическом формате и базируются на процессорах Intel Corе нового поколения Alder Lake серий U и P (для модели Latitude 5530) с тепловыделением 15 и 28 W соответственно. В линейке также представлены модели Latitude 5431 и 5531, которые помимо серии P могут быть оснащены высокопроизводительными процессорами серии H с тепловыделением 45 W.

Конфигурация этих ноутбуков (за исключением Latitude 5530, который опционально доступен с графикой NVIDIA GeForce MX550) не подразумевает возможность установки дискретной графики, но это совсем необязательно, так как интегрированная графика Iris Xe прекрасно себя зарекомендовала в офисных задачах. Ноутбуки поставляются с дисплеями диагональю 14” и 15,6” соответственно, с разрешением 1366×768 или 1920×1080 пикселей, вплоть до 4К у Latitude 5530. Устройства получили инфракрасную FHD-камеру с поддержкой технологии EMZA, которая позволяет использовать приложения для улучшения взаимодействия с пользователем, повышения уровня конфиденциальности и безопасности. Кроме того, камера работает с интегрированным программным пакетом искусственного интеллекта Dell Optimizer для улучшения интеллектуальных функций ноутбука, в числе которых:

затемнение экрана в то время, когда пользователь отводит от него глаза, и возвращение его к исходной яркости, когда лицо пользователя вновь будет направлено на дисплей;

для повышения безопасности пользователя система распознает, смотрит ли посторонний человек на экран, и автоматически размывает изображение на дисплее, чтобы скрыть конфиденциальную информацию, отправляя пользователю предупреждение об этом;

с целью повышения безопасности и энергосбережения алгоритмы, определяющие присутствие пользователя, обеспечивают расширенные возможности выхода ноутбука из спящего режима, а также блокировку/разблокировку экрана.

Кстати, полный спектр возможностей пакета Dell Optimizer распространяется далеко за пределы работы с камерой. Использование искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматической точной настройки производительности приложений, времени автономной работы и качества звука серьезно расширяют возможности подключения и совместной работы в новом портфеле устройств Dell Technologies. Интеллектуальные функции шумоподавления и автоматического отключения звука упрощают совместную работу с коллегами во время видеоконференций, а интеллектуальные функции подключения, такие как ExpressConnect, устанавливают приоритет пропускной способности для ваших приложений, чтобы предотвратить возможные потери вызовов. Так что можно с уверенностью сказать, что Dell Optimizer кардинально изменит ваши методы работы, открыв массу интеллектуальных возможностей ноутбука.

Все модели Dell Latitude 5000-й серии, кроме Latitude 5330, поддерживают возможность установки до 64 GB оперативной памяти DDR4 3200 MHz, SSD-накопителя PCIe NVMe емкостью до 2 Tb, а также могут быть оснащены самыми современными модулями беспроводной связи Wi-Fi 6E и модемами LTE. Также стоит отметить, что новые ноутбуки Latitude 5000-й серии — самые экологичные ноутбуки Dell Technologies. Кроме того, что в производстве самих ноутбуков используются экологически чистые материалы, их упаковка на 100% изготовлена из 100% переработанных или возобновляемых материалов и на 100% пригодна для вторичной переработки.

Dell Vostro — ваше рабочее место еще не было столь производительным

При поиске ноутбука для работы необходимо учитывать несколько вещей. Это должен быть компьютер с четким и большим экраном, от работы с которым продолжительное время, особенно в режиме многозадачности, не устают глаза. Вы также должны обратить пристальное внимание на вычислительную мощность устройства. И при таких требованиях новые ноутбуки Vostro 5620 (на базе новейших процессоров Intel Core поколения Alder Lake) и Vostro 5625 (на базе процессоров AMD Ryzen 5000-й серии) станут прекрасным выбором. Это первые ноутбуки в линейке Vostro, которые получили дисплеи диагональю 16” с тонкими рамками и нестандартным, но очень удобным соотношением сторон 16:10, что позволяет вам видеть больше контента независимо от того, открыто ли у вас несколько окон или вы просматриваете статью в интернете. В ноутбуке также реализованы технологии, уменьшающее затемнение и мерцание экрана, а утилита ComfortView помогает минимизировать вредное излучение синего света. Кстати, несмотря на узкие рамки вокруг дисплея, ноутбук получил новую FHD-камеру с широким динамическим диапазоном и допустимым уровнем шумов, которая оснащена механической защитной шторкой, и пару микрофонов, обеспечивающих высочайшее качество звука. Так что ваше участие в видеоконференциях, ставших основным трендом последних двух лет, выйдет на принципиально новый уровень!

Dell Vostro 5620 — прекрасный пример того, почему Dell Technologies входит в список лучших производителей ноутбуков. Это мощное элегантное устройство с привлекательной ценой, которое, помимо прочего, прошло 15 военных тестов на соответствие стандарту MIL-810H, станет отличным выбором для тех, кто хочет с комфортом обустроить свое рабочее устройство. Vostro 5620 может быть оснащен процессором Intel 12-го поколения вплоть до Core i7-1260P, который имеет уникальный дизайн с 12 ядрами и 16 потоками, причем некоторые ядра предназначены для увеличения производительности, а другие — для повышения эффективности. Это помогает ноутбуку достичь превосходной производительности и гарантирует продолжительное время автономной работы. Для тех, кто предпочитает процессоры AMD, доступна модель Vostro 5625 с теми же характеристиками (опционально возможна установка процессора вплоть до AMD Ryzen 7 5825U). Присутствует в этой линейке ноутбуков и криптографический модуль TPM 2.0 (Trusted Platform Module 2.0), который обеспечивает шифрование данных и защиту от взлома.

Кроме того, ноутбуки поддерживают установку до 16 GB оперативной памяти DDR 3200 MHz в двухканальном режиме для обеспечения высокого уровня многозадачности и опционально могут быть укомплектованы дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX570 с 2 GB видеопамяти GDDR6. Вы также получаете множество портов, включая порт Type-C, два порта USB 3.2, порт RJ-45, разъем для наушников и слот для карт памяти формата SD. Есть даже порт HDMI для легкого подключения к внешнему монитору или телевизору.

Разработанные для бизнеса ноутбуки Dell Latitude и Vostro, помимо того, что обладают превосходной производительностью, получили массу интеллектуальных возможностей, в том числе и в вопросах обеспечения конфиденциальности и безопасности. Новинки идеально подходят для всех бизнес-пользователей, стремящихся повысить свою эффективность!