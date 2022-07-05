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5 июля, 2022
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Nokia выпустила Bluetooth-наушники с автономностью 60 часов

Nokia WHP-101

Компания Nokia выпустила новую модель беспроводных наушников WHP-101. Одной из ключевых особенностей новинки стало впечатляющее время автономной работы.

Nokia WHP-101

Nokia WHP-101 это полноразмерные наушники с регулируемой дужкой и большими мягкими амбушюрами. Материал, который используется в них, не давит на уши и позволяет легко носить их в течение длительного времени.

В наушниках используются 40-мм драйверы. Заявлены частотный диапазон 20 — 20 000 Hz, импеданс 32 Ом и чувствительность 98 дБ. Подключаются они по Bluetooth 5.1 и поддерживают протоколы связи HFP, HSP, AVRCP и A2DP. Их можно использовать как с платформой Android, так и с iOS. Также есть поддержка Google Assitant.

Производитель заявляет, что встроенного аккумулятора емкостью 800 мАч хватает на 60 часов автономной работы. На полную зарядку через разъем USB Type-C необходимо 2,5 часа. Вес наушников составляет всего 188 гр.

Устройство выпускается в черной и белой расцветках. Nokia WHP-101 Wireless пока что доступны только в Китае по цене 22 доллара.

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