Nokia 5710 XpressAudio: кнопочный телефон, оснащенный отсеком для хранения наушников

Компания HMD Global представила кнопочный телефон Nokia 5710 XpressAudio с оригинальной конструкцией. Аппарат имеет встроенный отсек для хранения и зарядки беспроводных наушников, которые будут поставляться в комплекте.Наушники способны автономно работать до 4 часов в режиме прослушивания музыки и до 2,4 часа при телефонных разговорах. Кроме того, спереди по бокам от экрана имеются дополнительные кнопки для управления воспроизведением музыки.

Nokia 5710 XpressAudio оснащен 2,4-дюймовым цветным экраном QVGA и классической клавиатурой. Телефон построен на процессоре Unisoc T107. Есть поддержка двух SIM-карт, основная камера VGA, слот для карты microSD вместимостью до 32 Gb, съемная аккумуляторная батарея емкостью 1450 мАч с зарядкой через порт Micro-USB (6 часов в режиме разговора в сети 4G), FM-тюнер и разъем 3,5 мм для проводных наушников. Аппарат работает на OC Series 30 Plus, которая почти десять лет использовалась в телефонах Nokia.

Nokia 5710 XpressAudio будет предложен в двух цветовых решениях: бело-красном и черно-красном. В продажу аппарат поступит в июле по ориентировочной цене 70 евро.

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