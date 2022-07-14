Компания Nintendo объявила о покупке студии CG-анимации Dynamo Pictures. В сообщении для акционеров говорится, что Nintendo приобретает 100% находящихся в обращении акций Dynamo Pictures.

Планируется, что сделка будет закрыта 3 октября. После этого студию переименуют в Nintendo Pictures. Она займется созданием визуального контента по IP Nintendo.

Dynamo Pictures выступала в основном только как студия поддержки в производстве различных CG-тайтлов. Например, выполняла работы по анимации персонажей с помощью технологии захвата движения в Death Stranding и Persona 5, а также принимала участие в постпроизводстве Metroid: Other M.

Можно отметить, что новость о покупке Dynamo Pictures появилась в то время, когда Nintendo готовится к своей крупнейшей за последние годы премьере в кинематографе – анимационном фильме по мотивам Super Mario Bros. с Крисом Праттом в главной роли.

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