Niantic, разработчик Pokemon Go, запускает свою социальную сеть Campfire

Разработчик Pokemon Go, компания Niantic, в ближайшие дни запустит приложение социальной сети Campfire. Анонсированный в мае продукт в течение нескольких месяцев находился на тестировании игроками Ingress. Первое время развертывание будет проходить для «избранных групп игроков Pokemon Go в течение лета».

Главной особенностью Campfire является карта, содержащая информацию о ближайших внутриигровых событиях, что теоретически упрощает поиск игроков и организацию встреч с друзьями. Приложение включает инструмент группового и личного обмена сообщениями. Планируются такие функции, как добавление в локацию светового сигнала, который побудит прийти ближайших игроков.

Помимо Pokemon Go и Ingress, у Niantic также есть игра Pikmin Bloom. Кроме того, в разработке находятся тамагочи Peridot и только что анонсированная баскетбольная игра NBA All World. Соцсеть может не только рассказывать игрокам об интересном в других проектах компании, но и собирать воедино аудиторию для последующей монетизации.

Новость о запуске Campfire появилась всего через день после того, как компания отменила сразу четыре проекта, находившихся в разработке, а также уволила порядка 90 сотрудников (8% персонала). Среди отмененных проектов — Heavy Metal (игра по «Трансформерам»), а также тайтл по мотивам «Гамлета», который создавался совместно с театральной труппой Punchdrunk. Две другие игры неизвестны: они разрабатывались под кодовыми названиями Blue Sky и Snowball. Кроме того, в начале года, Niantic свернула поддержку Harry Potter: Wizards Unite и Catan: World Explorers.

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