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14 июля, 2022
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Netflix запустит новый тарифный план с рекламой при поддержке Microsoft

Netflix Microsoft

Компания Microsoft станет партнером Netflix для введения нового тарифного плана с рекламой. Кроме того, Microsoft пообещал технологическую поддержку сервиса, в том числе по части защиты конфиденциальности пользователей.

«В апреле мы объявили о намерении представить новый тарифный план для клиентов, в дополнение к трем уже существующим тарифам без рекламы. Сегодня мы рады объявить, что выбрали Microsoft в качестве нашего глобального партнера по продажам и рекламным технологиям», — заявил исполнительный директор компании Netflix Грег Питерс (Greg Peters).

Рекламодатели получат доступ к аудитории Netflix и подключенным «телевизорам премиум-класса». Сообщается, что реклама будет удобнее, чем на классическом телевидении.

«Microsoft доказала свою способность удовлетворить все наши потребности в рекламе, поскольку мы вместе создаем новое предложение с поддержкой рекламы. Что еще более важно, Microsoft предложила гибкость для инноваций с течением времени как в области технологий, так и в сфере продаж, а также надежную защиту конфиденциальности для наших участников», — отметил Питерс.

В числе долгосрочных целей называется предоставление большего числа вариантов выбора для пользователей и предложение более выгодных схем рекламодателям.

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