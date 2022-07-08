Netflix запустил функцию пространственного аудио для всех устройств

Стриминговый сервис Netflix, для улучшения качества звука в своей библиотеке оригинальных фильмов, запустил функцию пространственного аудио для всех платформ.

Функция совместима со всеми устройствами — используется технология Ambeo от Sennheiser, которая обеспечивает трехмерное аудио через любое двухканальное стереооборудование. Ambeo использует любой объемный звук или звуковые дорожки Dolby Atmos, доступные для выбранного контента, чтобы создать более захватывающий стереофонический профиль.

Кроме того, Netflix также поддерживает пространственный звук на устройствах Apple TV, iPhone и iPad. Параметр «Качество потоковой передачи» должен быть установлен на «Высокое или Авто». Для владельцев AirPods третьего поколения, AirPods Pro, AirPods Max и Beats Fit Pro, которые уже поддерживают пространственное аудио в Netflix, ничего не изменится.

В настоящее время пространственное аудио поддерживается в «Очень странных делах», «Красном уведомлении», «Проекте Адам» и ряде других фильмов и сериалов. В будущем функция будет распространяться и на другой контент.

Для того, чтобы найти совместимый фильм или сериал, необходимо в поиске ввести spatial audio.

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